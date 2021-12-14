Во Флоренции открыли памятник Федору Достоевскому

ФЛОРЕНЦИЯ /Италия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова, Вера Щербакова/. Церемония открытия памятника русскому писателю Федору Достоевскому (1821-1881) состоялась во вторник во Флоренции, административном центре области Тоскана. В мероприятии, прошедшем в монументальном городском парке Кашине, приняли участие представители посольства РФ в Италии, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор области Тоскана Эудженио Джани, а также советник президента РФ по вопросам культуры, праправнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой.

"Выбор места расположения памятника неслучаен - во Флоренции писатель проживал в августе 1862 года и с декабря 1868 года по август 1869 года. Великий русский классик был очарован Италией и особенно столицей Тосканы. Именно здесь в январе 1869 года Достоевский завершил один из своих известнейших романов - "Идиот", - говорится в обращении посла РФ в Италии Сергея Разова. Посол назвал открытие памятника Достоевскому в год 200-летия с его рождения "еще одним важным свидетельством многовековых уз дружбы, связывающих народы России и Италии".

"Флоренция всегда верила в дипломатию <...>. Я предложил советнику [президента РФ по вопросам культуры Владимиру Толстому] провести во Флоренции всемирный день культуры, посвященный сотрудничеству России и Италии, в котором могли бы принять участие все культурные деятели мира. Мы пригласим руководителей европейских стран и России. Потому что культура - это то, что объединяет народы", - сказал Нарделла во время церемонии.

Владимир Толстой в беседе с журналистами отметил, что мэр Флоренции попросил его передать приглашение для участия в таком мероприятии президенту РФ Владимиру Путину. При этом советник главы государства добавил, что "установка памятника Достоевскому - это красивый, важный и нужный жест, показывающий, что великая культура остается вне времени".

Дары для Тосканы

Автор бронзового памятника - российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. Высота монумента вместе с постаментом составляет более 3 м. Писатель стоит, скрестив руки на груди, в руке он держит роман "Идиот", у ног лежат разбитые кандалы.

В беседе с корреспондентом ТАСС скульптор отметил, что его профессиональный путь в Италии начался около 10 лет назад. "Первый памятник, который я открыл в 2015 году, был памятник Джузеппе Верди в Монтекатини-Терме. В 2016 году я открыл памятник Джакомо Пуччини, а в 2017 году прошла персональная выставка в Академии художеств во Флоренции", - сказал он и добавил, что в дальнейшем были открыты и другие памятники в Тоскане.

Зейналов добавил, что в дальнейшем планируется еще "три-четыре новых проекта". "Послезавтра открываем памятник Данте во Флоренции", - сказал он. В этом году исполняется 700 лет со смерти поэта и основоположника итальянского литературного языка Данте Алигьери (1265-1321), уроженца Флоренции.

Культура и не только

Как сказал корреспонденту ТАСС мэр Флоренции Дарио Нарделла, установка памятника - это не только дань памяти Достоевского, но и "способ еще больше укрепить отношения Флоренции с Россией". "Я бы сказал, что как никогда раньше наш город сейчас через искусство, культуру связан с Россией. Пожалуй, Флоренция сейчас - итальянский город, который наиболее активно ведет культурный обмен с Россией", - убежден он.

Мэр рассказал, что на днях вручил "ключи от города" в качестве знака почетного гражданина возглавляющему Мариинский театр российскому дирижеру Валерию Гергиеву, который выступал и во Флорентийском музыкальном театре (Maggio Fiorentino).

Нарделла сам неоднократно бывал в России - в Москве и Санкт-Петербурге. Как он рассказал, до пандемии с правительством российской столицы были достигнуты договоренности о наращивании двустороннего сотрудничества. "К сожалению, с пандемией эти контакты приостановились, но сейчас мы собираемся их возобновлять", - сказал мэр и уточнил, что одним из направлений этого взаимодействия станет развитие школьного образования. Нарделла отметил, что городу очень не хватает российских туристов, хотя многие состоятельные россияне приобретают недвижимость во Флоренции и участвуют в поддержании объектов культурного наследия города. С Флоренцией связана другая русская семья - Демидовых, - она оставила большой след в истории города.

Мэр напомнил, что во Флоренции на постоянной основе проходят выставки русского искусства, а в Галерее Уффици готовится открытие постоянной экспозиции русских икон из коллекции, которую начинали собирать Медичи.

По словам Нарделлы, город стремится развивать и промышленные связи с Россией. "Во Флоренции находится штаб-квартира крупной фармацевтической компании Menarini, у которой есть предприятие в России, в Калуге. И производство значительно увеличилось", - пояснил мэр. Кроме того, у города есть потенциал для сотрудничества в энергетической отрасли, в частности с "Новатэком". "И для нас это важно не только из-за индустриального сотрудничества, но и потому, что глава этой компании - Леонид Михельсон - один из крупнейших коллекционеров предметов искусства. В этом году он был удостоен премии "Возрождение", которая вручается во Флоренции выдающимся коллекционерам", - рассказал Нарделла.

Достоевский и Италия

Во Флоренции хорошо знают писателя и помнят о времени его пребывания. В этом городе существуют "места Достоевского" и "достоевские маршруты". Флоренция была столицей только образовавшегося Королевства Италия, когда Достоевский приехал в этот город во второй раз. Дом, где был завершен роман "Идиот", отмечен памятной табличкой.

В 2021 году в Италии проходит серия мероприятий - выставки, презентации, литературные чтения, кинопоказы, посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского. К круглой дате Музей флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фиоре преподнес Литературно-мемориальному музею Достоевского в Санкт-Петербурге изображение дверей баптистерия Флоренции, выполненных Лоренцо Гиберти в 1425-1452 годах. Позже Микеланджело прозвал их "Вратами рая". Существует легенда, что, гуляя по городу и проходя мимо баптистерия, Достоевский мечтал приобрести изображение позолоченных бронзовых ворот в натуральную величину, чтобы повесить в своем кабинете. Спустя более 150 лет желание писателя исполнилось.

Произведения писателя входят в Италии в школьную программу. 200 лет со дня рождения Достоевского исполнилось 11 ноября.