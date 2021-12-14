Путин считает крайне важным обновление объектов культуры в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость вести работу по обновлению объектов культуры в регионах.

На совещании с членами правительства во вторник глава государства заслушал доклад министра культуры Ольги Любимовой о том, как ведется реконструкция и обновление муниципальных и краеведческих музеев, домов культуры, о планах на будущее в этой работе.

"Очень важная работа. Этого явно не хватает", - отметил Путин.

В послании Федеральному собранию в апреле президент предложил направить 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В результате в национальный проект "Культура" включено новое направление по совершенствованию деятельности муниципальных музеев.