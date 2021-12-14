В "Роскино" рассказали о планах запуска подробного сайта о киноотрасли страны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Платформа RCW (Russian Content Worldwide), которая будет содержать подробную информацию о российской киноотрасли, планируется к запуску в 2022 году. Об этом сообщила во вторник на заседании индустриального совета "Роскино" гендиректор компании Евгения Маркова.

"Мы говорили о том, что для повышения прозрачности отрасли необходимо собрать ее воедино и сделать key buyers event (международный онлайн-рынок аудиовизуального контента - прим. ТАСС), но работающий постоянно. Мы собрали такую платформу <…> Официальный старт мы дадим на Берлинале", - рассказала Маркова.

Международный Берлинский кинофестиваль и проходящий в его рамках Европейский кинорынок (EFM) состоятся в феврале 2022 года. По словам Марковой, цель запуска платформы RCW состоит в продвижении российской киноиндустрии за рубежом. Сайт расскажет международным партнерам об отрасли в целом, о возможностях совместного производства, а также представит каталог отечественных проектов - так называемый русский IMDb.