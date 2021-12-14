Более 4 млрд рублей выделят в России на ремонт и реконструкцию муниципальных музеев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Финансирование в размере более 4 млрд рублей будет направлено на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных краеведческих музеев с 2022 по 2024 год, сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Решающую роль в модернизации музеев играет развитие инфраструктуры, за три года планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах РФ и еще 100 учреждений - модернизировать. Всего на реконструкцию и капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев будет выделено 4 млрд 420 млн рублей в период с 2022 по 2024 год. Таким образом, мы полагаем, что краеведческие музеи станут новыми точками притяжения разных возрастных групп, в том числе и молодежи", - рассказала она.

По словам министра, всего в России сейчас работает более 1,5 тыс. краеведческих музеев, из них 1,2 тыс. - муниципальные, и их развитие происходит неравномерно. Помимо финансовой поддержки также сформирован модельный стандарт муниципального краеведческого музея.

"Его задача - упорядочить работу учреждений и выровнять уровень их развития, сделать привлекательными для посетителей, особенно для молодых ребят, и эффективными с точки зрения выставочной и исследовательской деятельности. Внедрение стандарта изменит межмузейное сотрудничество, сделает его проще, а также увеличит аудиторию и повысит доступность учреждений благодаря созданию комфортной среды", - пояснила Любимова.

Глава Минкультуры добавила, что стандарт подразумевает обязательные составляющие обновленных музеев. В них должно быть специальное оборудование, доступ к высокоскоростному интернету, доступная среда, внутренняя навигация, зона гостеприимства, проведение просветительских мероприятий, аудиогиды и другое.