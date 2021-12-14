В ближайшие три года на строительство сельских ДК выделят 6 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Финансирование строительства и реконструкции домов культуры в российских селах составит 6 млрд рублей в ближайшие три года, сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В следующие три года выделим 6 млрд рублей, которые пойдут на строительство и ремонт более 300 сельских домов культуры", - сказала она.

По словам министра, за последние три года было построено и модернизировано 777 домов культуры, а к концу года их станет 950. Любимова отметила, что вместе с новым обликом жители получают "совершенно иное содержание": дома культуры нового формата наполняются современным оборудованием и инвентарем, костюмами для творческих выступлений, появляются возможности для разных активностей.

"К примеру, в Белгородской области в доме культуры организовали детскую киностудию, а в Ямало-Ненецком автономном округе запущен социально-театральный проект и для детей, и для взрослых с инвалидностью. И это второе рождение домов культуры находит живой отклик как у самих работников, так и у посетителей", - пояснила министр.

По словам Любимовой, средства также планируют направить на создание 600 модельных библиотек, реконструкцию пяти, ремонт 18 и оснащение 105 детских театров, а также приобретение 4 млн книг для библиотек в регионах.