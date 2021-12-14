"Роскино" планирует вернуть Международный рынок Key Buyers Event в очный формат

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международный рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event в 2022 году планируется разделить на несколько частей и провести очно в разных странах, в частности, обратить внимание на Латинскую Америку. Об этом сообщила во вторник на заседании индустриального совета "Роскино" гендиректор компании Евгения Маркова.

"По Key Buyers Event у нас креативное предложение <…> Мы предлагаем разбить его на две или три части, все зависит от ковидных ограничений. Мы бы сделали отдельный региональный Key Buyers Event в Латаме, например, прикрепились бы к MIP Cancun (международный телевизионный рынок, ориентированный на Латинскую Америку и испаноговорящие регионы - прим. ТАСС), или другому такому региональному мероприятию, и сделали два-три дополнительных дня скринингов. Второй блок мы бы провели где-то в Европе, в Париже, и привезли туда соседние страны, а третий - в Москве", - сказала Маркова, добавив, что вопрос по регионам еще будет обсуждаться с отраслью.

Впервые международный рынок контента Key Buyers Event прошел в Москве в 2019 году. Он объединил представителей телеканалов и цифровых платформ, осуществляющих дистрибуцию в разных странах мира. В 2020 и 2021 годах мероприятие из-за пандемийных ограничений проходило в онлайн-формате на специально созданной платформе.