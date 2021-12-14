"Роскино": отношение зарубежных зрителей к отечественным проектам стало более позитивным

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский контент стал восприниматься среди зарубежной аудитории более позитивно за последние два года. Об этом сообщила во вторник на заседании индустриального совета "Роскино" гендиректор компании Евгения Маркова.

"Мы проанализировали 30 тыс. отзывов на разных ресурсах о российском контенте - кино, сериалах и анимации. <...> Мы смотрели две целевых аудитории, которые значимы для вас, - это критики и зрители. У нас хорошо воспринимается игра актеров, качественный визуал и продакшн, русская атмосфера в целом нравится зрителям, русскую музыку оценивают хорошо", - рассказала Маркова. Она добавила, что компания также проводила опрос среди международных байеров.

По итогам анализа "Роскино" выяснило, что привлекательность российского контента среди международных закупщиков и зрителей растет, за последние два года произошли позитивные изменения в тех релизах, которые предлагают отечественные компании.

Тем не менее имеются некоторые недоработки по сценариям, требуется уделить больше внимания популяризации российских кинематографистов за рубежом и активно поддерживать адаптацию контента.

Индустриальный совет "Роскино" по международной деятельности состоялся на площадке Минкультуры РФ. В состав организации входят представители отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента, лидеры российского экспорта. Ее главная задача состоит в формировании единого вектора для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках, разработке конкретных мер для его поддержки за рубежом, а также инициировании проектов с международными партнерами.