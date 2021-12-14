Валерий Фокин получил японский орден

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Художественного руководителя Александринского театра режиссера Валерия Фокина наградили "Орденом Восходящего Солнца, Золотые лучи с шейной лентой" за вклад в развитие японо-российского сотрудничества в области театрального искусства во вторник, передает корреспондентТАСС. Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Иидзима Ясумаса во время награждения рассказал о надежде на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.

"Для Японии является большой честью тот факт, что господин Фокин испытывает интерес к сотрудничеству с Японией и с самого начала своего пути построил с ней многосторонние связи <...> Надеюсь на то, что узы, которые связывают Россию и Японию благодаря вашей помощи, будут переданы будущим поколениям и получат дальнейшее развитие", - рассказал Ясумаса.

Своими эмоциями по поводу получения награды поделился и сам Валерий Фокин. "Должен признаться, что я испытываю сильную гордость, огромное удовлетворение, чрезвычайно высоко ценю эту награду <...> Я чрезвычайно вас благодарю за эту замечательную, грандиозную награду. Она будет меня вдохновлять и стимулировать на какие-то новые движения, новые стремления в нашей дружбе и совместной деятельности", - сказал он.

Это не единственная международная награда, которой был удостоен Валерий Фокин за свой вклад в искусство. Он также был награжден польским орденом "Глория Артис", орденом Звезды Италии и французским орденом Искусств и Литературы.