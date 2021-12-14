В Русском доме в Афинах открылась выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского

АФИНЫ, 14 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Афинах (Русском доме в Афинах). После церемонии ее открытия состоялся круглый стол, посвященный творчеству писателя.

Открывая выставку и круглый стол, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак вручил в качестве подарка руководителю Русского дома в Афинах, представителю Россотрудничества в Греции Александру Хоменко первый из двух томов материалов из фондов музея, посвященных Достоевскому. "Это документы, иконографии", - сказал Бак. По его словам, "Россия разговаривает с Европой и миром по коду Достоевского". "Чем более острые вещи, необщепринятые, неординарные вещи, спорные вещи говорит Достоевский, тем он важнее и интереснее для тех, кто думает не так, как он, - сказал Бак, приведя слова Папы Римского о том, что "в наше время нельзя быть священнослужителем, если у тебя на столе не лежат произведения Достоевского". "Это на самом деле так, и это во многом обуславливает выбор тематики нашей выставки", - сказал директор музея.

По его словам, экспозиция в Афинах, несмотря на ее упрощенный, планшетный облик, имеет очень важное значение. "Она очень хорошо встраивается в другие выставки, проведенные [в ходе Дней духовной культуры России в Греции] вчера и сегодня, - сказал Бак. - Эта выставка посвящена пути Достоевского к вере. Здесь представлены воспроизведения наших фондов, в которых находится коллекция мемориальных предметов, собранных женой Федора Достоевского. Все это собиралось еще при его жизни".

Глава музея отметил, что для русских писателей вопрос веры, вопрос религии был краеугольным, важнейшим. "Достоевский признается в ряде писем, что он дитя времени, дитя сомнений, для того, чтобы прийти к вере, ему пришлось преодолеть искушения, преодолеть очень многие события. Я не буду пересказывать содержание выставки, оно очень емкое. Разделы посвящены разным периодам жизни Достоевского", - сказал Бак.

Выставки во многих странах и в России

Директор подчеркнул, что уже лично принял участие торжествах, посвященных Достоевскому, в Белграде, Милане, а в России - в Омске, Новокузнецке, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах. "Наш музей - крупнейший из более чем 500 литературных музеев в Российской Федерации, в него входят более 10 музеев - Достоевского, Чехова, Лермонтова, Герцена, Солженицына и других авторов, - сказал Бак. - В этом году нашему музею исполнилось сто лет. И в юбилейный год мы сделали несколько выставок - планшетных, а также провели огромную выставку подлинников в Москве. Кроме того, мы 11 ноября открыли обновленный [музейный центр] "Московский дом Достоевского".

Бак заметил, что музей-квартира Достоевского существовала более 90 лет в том доме, где Федор Михайлович провел со своей семьей свое детство и юность. "Теперь Московский дом Достоевского, обширный и пространный, распахнул свои двери для посетителей, и первым посетителем нашего дома был президент РФ Владимир Путин. Это очень важное событие, которое говорит о том, что насколько важное место в общегосударственной международной повестке занимает этот юбилей", - сказал директор.

Заведующий отделом Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля "Музей-квартира Ф. М. Достоевского" Павел Фокин отметил, что со смерти Достоевского прошло 140 лет, и за эти годы мир изменился кардинально. "Он пережил две мировые войны и сотни региональных конфликтов. Его сотрясали революции и гражданские войны. Политическая карта мира изменилась до неузнаваемости. Человечество давно уже живет другими ритмами и темпами, информационное пространство стало качественно иным, а Достоевского по-прежнему изучают и читают", - подчеркнул Фокин.

Культурный феномен современности

По его словам, произведения русского писателя переведены на все литературные языки, суммарные тиражи его изданий невозможно подсчитать. "Количество обращений к его произведениям в цифровом формате не поддается учету. Его романы включены в школьную и учебную программу во многих странах. Число его читателей постоянно растет, пополняясь представителями новых поколений", - сказал Фокин, подчеркнув, что "можно с полным основанием говорить о Достоевском как о актуальном культурном феномене современности". "Он востребован и как художник, и как публицист, и как религиозный мыслитель", - сказал завотделом музея.

В свою очередь преподаватель престижного афинского лицея "Арсакио" Димитрис Балтас подчеркнул, что у его учебного заведения имеются исторические связи с Россией, и в год 200-летнего юбилея Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов было решено создать проект на тему "Греция-Россия, 200 лет отношений" с акцентом на великую фигуру Федора Достоевского. В качестве иллюстрации этого участникам круглого стола была показана театральная постановка сцены из романа Достоевского "Подросток" на русском языке в исполнении учащихся этого учебного заведения.