Шестой фестиваль кино Португалии пройдет в Санкт-Петербурге 15-19 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Шестой фестиваль кино Португалии открывается 15 декабря в киноцентре "Великан парк" при свободном посещении зрителей. Пятидневный показ откроется масштабной картиной Тьягу Гедеша "Поместье".

На родине режиссера фильм получил семь премий Португальской академии кинематографических искусств Sophia Awards 2020, а также был выдвинут от Португалии на премию "Оскар" в 2020 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Картина дает представление об исторической, политической, социальной и экономической ситуации в Португалии с 1940-х годов до наших дней.

"После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса самый аутентичный кинофестиваль возвращается в Санкт-Петербург. Мы покажем всю богатейшую палитру современного кино Лузитании от киноальманаха короткометражек и документального кино о легендарной музыке фаду с социальным подтекстом до трех мощных киновысказываний", - рассказал журналистам программный директор киноклуба "Синемафия" Андрей Смирнов.

В одной программе с кинополотном "Поместье", которое программный директор клуба назвал португальскими "Унесенными ветром", покажут историческую ленту "Моральный порядок" на феминистскую тему и драму "Гнев" - экранизацию романа Мануэла да Фонсеки "Посеешь ветер...".

"Португалия в коротком метре" - включенный в программу фестиваля киноальманах от шести режиссеров разных поколений, где есть и обращение к чеховской прозе. Киноклуб "Синемафия" организовал показ совместно с Институтом Камоэнса в России и посольством Португалии в России. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.