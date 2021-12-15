Лещенко, Герзмава и балет "Тодес" поздравят Государственный Кремлевский дворец с юбилеем

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Звезды российской эстрады, классической музыки, народной песни и рока в среду примут участие в праздничном концерте в честь 60-летия Государственного Кремлевского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Этот зал был свидетелем судьбоносных исторических событий. Он слышал величайшие голоса мира и видел лучшие концертные и театральные постановки. Пульс этого зала бьется в самом сердце нашей страны уже 60 лет", - подчеркнули в Кремлевском Дворце.

На хорошо знакомую им сцену выйдут певцы Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, оперные звезды Хибла Герзмава, Аскар Абдразаков, Анна Аглатова, группы "Хор Турецкого", "А-Студио" и "Браво", Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", балет Аллы Духовой "Тодес", Государственный академический Кубанский казачий хор, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и многие другие.

Гостей праздника ждет историческая хроника со дня основания Кремлевского дворца до сегодняшних дней. Ведущими вечера станут Анна Шатилова, Ангелина Вовк, Евгений Кочергин, Татьяна Веденеева, Владимир Березин, Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Государственный Кремлевский дворец (тогда Кремлевский дворец съездов) начал работать на территории Московского Кремля 17 октября 1961 года. В этот день в зрительном зале фрагментом балета "Лебединое озеро" открылся XXII съезд КПСС.