В Москве состоится премьера первого детского иммерсивного мюзикла Zumer

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьера первого детского иммерсивного мюзикла Zumer состоится 15 и 16 декабря в пространстве Artplay в Москве. В постановке примут участие Анастасия Стоцкая, Родион Газманов и талантливые ребята из разных регионов России, сообщила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

"В очных просмотрах приняли участие более 700 детей, 75 ребят из 27 регионов России приехали 7 декабря в Москву для репетиций", - рассказала Плещева. Главные роли в мюзикле исполнят 15-летние Роман Межов из Санкт-Петербурга и Алина Шемонаева из Москвы.

Совместно с Российским движением школьников над постановкой работали финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и Музыкальная академия Игоря Матвиенко "М.А.М.А.". Режиссером выступил Сергей Хацкевич, композитором мюзикла - победитель ArtMasters Junior 2021 года Лина Иванова, соавторами песен - Виктория Рожкова и Ольга Зыкина. Главную песню написал продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

По сюжету мальчик Сергей очень увлечен компьютерными играми и другими виртуальными развлечениями, прогуливает школу и не слушает родителей. Однажды он скачивает приложение Zumer, где создает свой виртуальный аватар, который обретает физическую форму. Виртуальные проблемы становятся реальными, героям предстоит решить их, чтобы вернуться в реальную жизнь.

"Мы постарались объединить не только современные сценические технологии, но и общепринятые классические ценности нашего общества - семья, любовь, дружба", - отметил директор АНО ArtMasters Борислав Володин.