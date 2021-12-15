В посольстве РФ в США показали фильм "Небо" о подвиге погибшего в Сирии летчика Пешкова

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Показ фильма "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии, состоялся во вторник вечером в российском посольстве в Вашингтоне.

"Я очень рад возобновить полноценную работу киноклуба посольства. <...> Это по сути первое массовое мероприятие, которое мы решили провести по мере ослабления карантинных мер в Вашингтоне", - сказал перед началом фильма посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Кинолента, которую мы хотим показать сегодня, основана на реальных событиях. Она - дань героизму и мужеству российских летчиков, находившихся на передовой борьбы с мировым злом", - добавил он. На мероприятии в российской диппредставительстве присутствовали дипломаты и военные атташе посольств стран СНГ.

Картина основана на реальных событиях, произошедших в Сирии, когда во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

Антонов отметил, что во время начала российской военной операции в Сирии он сам работал в Министерстве обороны России и хорошо помнит те события. "Тогда мир столкнулся с попыткой создания террористического квазигосударства с целой армией вооруженных головорезов. При этом там были тысячи бандитов - выходцев из России и других стран СНГ, который, получив боевой опыт, собирались вернуться домой и делать все то, чему они научились в ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", - рассказал посол.

О фильме

Драма "Небо" вышла в широкий прокат в ноябре. В центре киноистории - подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев. Имена и отчества прототипов главных героев в картине сохранены, а фамилии созвучны, но изменены.

"Небо" - первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, созданный при поддержке Министерства обороны России. Картина снята кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны РФ при участии канала "Россия-1". Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России.

Игорь Копылов выступил режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров. В фильме играют Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и другие артисты. Майор Константин Мурахтин стал главным консультантом на съемочной площадке, а исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки сил специальных операций вместе с военнослужащими.

Съемки проходили на действующих военных базах в Сирии и России, в том числе в Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии. В кадре задействована подлинная боевая техника. Создатели картины говорят, что главной задачей для них стало через призму реальных событий показать, кто он - настоящий русский офицер.