Премьера мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьера многосерийного мультипликационного фильма "Ну, погоди! Каникулы" пройдет 17 декабря, зрителям покажут четыре новые серии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря. <...> Первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга MAER. Ее увидят на 79 крупноформатных медиаэкранах, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе", - сказали в киностудии.

Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса в 08:30 и 18:00 мск, которые начнутся на всех экранах одновременно. В этот же день, 17 декабря, четыре новых эпизода мультсериала "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" станут доступны подписчикам киносервиса Okko. Спустя три дня мультсериал будет транслироваться в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт", а также будет доступен на официальном аккаунте "Союзмультфильма" "ВКонтакте".

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева называет премьеру сериала одной из самых ответственных и волнительных в новой истории киностудии. "Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое "Ну, погоди! Каникулы" - это мостик между прошлым и будущим, замечательный повод собраться у экранов всей семьей", - сказала Слащева.

Спортивный интерес Волка

Действие сериала развернется на круглогодичном курорте, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть. "Главенствующим станет спортивный интерес. Однако в отчаянной жажде признания и побед серый хулиган зачастую будет выбирать нечестные методы, что станет причиной курьезных и смешных ситуаций. Как и классическая версия, "Ну, погоди! Каникулы" будет наполнен трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", - говорят на студии.

Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D. При этом Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, напротив, будет напоминать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.

Зрителей ждут новые герои: семья бегемотов, грациозная Косуля, спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля, Котенок, Свинка и другие. Волка и Зайца озвучивают Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Автором обновленной аранжировки к музыкальной теме заставки - композиции "Водные лыжи" Тамаша Деака - стал исполнитель Иван Дорн и авторы его музыкального издательства Masterskaya.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра комедии. Креативным продюсером ленты выступил Андрей Жидков, режиссером - Максим Волков. В разработке сценариев также принимал участие Вячеслав Благодарский - опытный сценарист проектов Comedy Club, "Прожектор Перис Хилтон.