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Мацуев даст праздничный концерт к старому Новому году

Мероприятие состоится 12 января в "Крокус Сити Холле"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев 12 января 2022 года даст праздничный концерт к старому Новому году в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музыканта.

"12 января, в преддверии старого Нового года, пианист Денис Мацуев представит грандиозную праздничную программу, состоящую из джазовых произведений и шедевров классики", - сказали организаторы.

В первом отделении Мацуев и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" представят Концерт для фортепиано с оркестром Грига, во втором прозвучит Рапсодия в стиле блюз Гершвина. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Джазовую часть программы поддержат Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

Теги
РоссияМацуев, Денис Леонидович
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