Правительство утвердило постановление о переоснащении муниципальных музеев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое поможет регионам приобрести современное оборудование и обновить экспозиции в муниципальных музеях, сообщается в среду на сайте кабмина.

Отмечается, что утвержденный документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие культуры". "К 2024 году планируется переоснастить свыше 400 муниципальных музеев. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено более 1,9 млрд рублей. В частности, в 2022 году регионам будет направлено 420 млн рублей, в 2023 году - 750 млн рублей, в 2024 году - 750 млн рублей", - поясняется в сообщении. Получатели субсидий будут определены министерством культуры после рассмотрения заявок от регионов.

В кабмине добавили, что эти деньги пойдут в том числе на закупку, доставку и установку экспозиционных витрин, климатического оборудования, а также на внедрение автоматизированных систем продажи билетов и учета музейных ценностей.

"Господдержка позволит модернизировать муниципальные музеи по всей России, поможет увеличить количество их посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов", - резюмируется в сообщении.

Ранее правительство утвердило постановление о финансировании реконструкции и капитального ремонта муниципальных музеев. В рамках госпрограммы "Развитие культуры" к 2024 году планируется обновить около 100 таких музеев. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено 2,5 млрд рублей. В кабмине добавили, что работа ведется по поручению президента России Владимира Путина, согласно которому необходимо направить в 2021-2024 годах дополнительное финансирование на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев.