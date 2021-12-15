Ремонт большого зала новосибирской консерватории закончат не раньше ноября 2022 года

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ремонт большого зала единственной за Уралом Новосибирской консерватории имени Глинки завершится не ранее ноября 2022 года. Увеличение срока проведения работ связано с изменением проекта, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В апреле пресс-служба консерватории сообщала, что ремонт, который начался в ноябре 2019 года, планируется закончить к концу 2021 года благодаря средствам из федерального гранта.

"Сейчас идет ремонт большого зала. К большому сожалению, проект вовремя не был изменен, он изменился в ходе начала ремонта, и это затянуло проектные работы и экспертизу. Мы надеемся, что, если только в ноябре следующего года его откроют", - сказала она.

По ее словам, некоторые предварительные работы в большом зале уже были выполнены до получения положительного заключения экспертизы. Так, на первом этаже исторического здания было обустроено студенческое кафе, была ранее сделана крыша, убраны панно и орган. Установкой органа займутся специалисты из Германии в феврале следующего года. Кроме того, изменилась цена проекта, которая выросла с 100 млн рублей до 800 млн.

О ремонте в общежитиях

Министр добавила, что сейчас также идет ремонт общежитий консерватории, которые в ноябре инспектировала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Общежития ремонтируются по очереди, из-за чего произошло уплотнение.

"Только после этого начнутся проектные работы по самому зданию. Но тут тоже есть вопросы, потому что куда-то надо всех пристроить, это помещение 6 тыс. кв. м, это консерватория, которую не отправишь на выселки. Но это [окончание ремонта в общежитиях] мы говорим уже о 2024 годе", - сказала Ярославцева.

Большой концертный зал консерватории рассчитан на 470 мест в партере и на балконе. Помимо органа, в зале имеются три концертных рояля. Зал расположен в пристройке к основному зданию консерватории, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание Новосибирской государственной консерватории было построено в 1923-1924 годах по проекту советского архитектора Андрея Крячкова.