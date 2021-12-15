В Петербурге отменили концерт произведений Дмитрия Шостаковича по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Концерт произведений Дмитрия Шостаковича в музее-памятнике "Спас на Крови", на котором планировалось исполнение поэм для хора на стихи революционных поэтов рубежа XIX-XX веков, отменили по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" (Спас на Крови относится к его комплексу) Игорь Стахеев.

"Концерт отменен по техническим причинам", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, состоится ли ранее планировавшийся на вечер 15 декабря концерт произведений Шостаковича в Спасе на Крови.

Согласно данным сайта с анонсами и расписанием городских событий, в храме-музее должен был выступать Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. Предполагалось, что в его программе прозвучит хоровой цикл Шостаковича "Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия".

По данным региональных СМИ, против проведения мероприятия выступили активисты, назвавшие безобразием исполнение поэм для хора на стихи революционных поэтов в православном храме.

Собор Воскресения Христова (Спас на Крови) - памятник федерального значения; помимо музейной функции, он является действующим православным храмом. Возведен по указу императора Александра III в 1883-1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II.