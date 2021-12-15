Русский музей открыл выставку ученицы Малевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в среду в Михайловском замке выставку художницы Анны Лепорской (1900-1982) - ученицы Казимира Малевича и супруги Николая Суетина. Лепорская известна как мастер художественного фарфора, но она создавала также живописные и графические произведения.

"Лепорская была связана с авангардом, она была ученицей Малевича, работала с ним в начале 1930-х годов, и это прямое, следующее поколение художников авангарда. Мы показываем ее произведения разных периодов жизни - ее творчество в живописи, графике и фарфоре, которому она уделяла много внимания, работала на Ленинградском фарфоровом заводе", - сказала на церемонии открытия выставки заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

На выставке показаны эскизы фарфоровых сервизов и ваз, созданных Лепорской, и воплощенные по ним изделия. Среди них серия ваз "Фуга", чайно-кофейный сервиз формы "Капля" и сервиз с росписью "Снопы" в которой наиболее ярко отражено влияние творчества Малевича.

Как отметила Петрова, для Русского музея художница важна еще и тем, что благодаря ей музейное собрание пополнилось коллекцией произведений Малевича и художников его круга. Летом 2017 года в коллекцию Русского музея поступило в дар обширное собрание произведений разных художников, получившее название "Архив Лепорской". Архив включает свыше 600 произведений самой Лепорской: 512 рисунков, акварелей, гуашей, 10 живописных работ и более 100 изделий из фарфора. Также благодаря этому дару отдел рукописей Русского музея получил документы, связанные с жизнью и деятельностью ряда мастеров авангарда.