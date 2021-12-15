В Чувашии после 13-летней реконструкции открыли республиканскую филармонию

ТАСС, 15 декабря. Первый концерт в обновленном зале Чувашской государственной филармонии состоялся в среду в Чебоксарах после 13-летней реконструкции.

"За время реконструкции творческие коллективы Чувашской филармонии не приостанавливали свою деятельность. Они активно выезжали с концертными программами в районы и города республики и за ее пределы, демонстрировали свое творчество на других сценических площадках", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы администрации республики.

Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии открытия филармонии назвал это событие долгожданным. "Нашей главной целью было завершить в этом году все, что было начато, и подарить зрителю возможность наслаждаться акустикой, наслаждаться красивой музыкой, а деятелям искусства - творить и дарить зрителю свои произведения", - привели слова Николаева в его пресс-службе.

Реконструкция Чувашской государственной филармонии началась в 2008 году. Благодаря национальному проекту "Культура" на реконструкцию здания Минкультуры Чувашии с 2017 по 2021 годы выделены средства согласно положительному заключению государственной экспертизы на 600,8 млн рублей, в том числе 502 млн рублей из республиканского бюджета, 98,8 млн рублей из федерального бюджета, по федеральному проекту "Культурная среда".

Во время реконструкции здания были выполнены работы по усилению колонн и ригелей, устройству систем вентиляции, огнезащите металлических конструкций. Перепланированы фойе и концертный зал, приобретено и смонтировано современное технологическое оборудование. Кроме того, обновлен фасад, установлены лифты и подъемники для маломобильных групп населения, закуплено новое световое, звуковое и видеооборудование. Впервые в филармонии появились собственные студии звуко- и видеозаписи.

История Чувашской филармонии берет начало в 1936 году, когда Управление по делам искусств при Совете народных комиссаров Чувашской АССР издало приказ о ее создании. Филармония объединила коллективы Чувашского государственного хора, преобразованного в 1939 году в Ансамбль песни и пляски, симфонического и духового оркестров. В 1959 году был введен в эксплуатацию зал на 325 мест. На сегодняшний день в творческом составе филармонии действуют 6 коллективов: камерный оркестр, музыкальный лекторий, эстрадно-фольклорный ансамбль "Сявал", фолк-группа "Дуняша Style", эстрадный ансамбль "Сеспель", танцевальная компания "Nota G". Творческие коллективы учреждения в год дают более 250 концертов, которые посещают более 100 тыс. человек.

Общая площадь филармонии составляет 9 133,5 кв. м, вместимость зрительного зала - 674 места, в том числе 93 места на балконе и 6 мест для маломобильных граждан.

О нацпроекте

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.