В Нижнем Новгороде состоялась премьера фильма "Елки-8"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Премьера новогоднего фильма "Елки-8" состоялась в среду в Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд", который отреставрировали к 800-летию города. Показ стал одним из событий программы "Новогодняя столица России - 2022", передает корреспондент ТАСС.

По традиции, лента состоит из нескольких новелл, действия которых разворачиваются накануне Нового года в Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге и Зеленограде. В Нижнем Новгороде - новогодней столице России 2022 года - снята новелла режиссера Варвары Маценовой "Звезды сошлись". Эта новелла является центральной в восьмой части "Елок".

"Это большая честь для нас, что сегодня премьерный показ фильма "Елки" происходит в Нижнем Новгороде. Фильм "Елки" завтра выходит в прокат. Неспроста такое внимание к фильму "Елки-8", потому что одна из центральных новелл происходит в Нижнем Новгороде, а Нижний Новгород в этом году - новогодняя столица России. Именно в этом качестве он представлен в этом фильме, поэтому я всех поздравляю. Я знаю, что для многих фильм "Елки" становится семейной традицией и здорово, что Нижний становится частью этой истории", - рассказала перед премьерой первый замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

Сюжет фильма

Главная героиня Глаша верит, что ее папа - космонавт, именно поэтому он уже несколько лет не может поздравить ее с Новым годом. Но девочке очень хочется обнять папу, и она готова ради этого сама отправиться на МКС. Подготовка к полету привела к сломанной руке после прыжка со стремянки и, как следствие, к больнице. Там Глаша знакомится с мальчиком Витей, с которым они вместе решают построить ракету и улететь на орбиту Земли. Ребята сбегают из палаты, и на их поиски отправляются мама Глаши в исполнении Дарьи Мороз и папа Вити в исполнении Антона Богданова. Все герои так или иначе помогают Глаше исполнить ее самое заветное желание, от этого зависит, продолжит ли она и зрители верить в новогодние чудеса.

"В первую очередь эти "Елки" отличаются тем, что мы сняли целую новеллу сами, написали и сыграли. Но сам фильм целиком я еще не видел. Надеюсь, вам понравится, приходите с хорошим настроением и с удовольствием смотрите фильм", - сказал журналистам продюсер и актер фильма Евгений Кулик.

Продюсер одной из новелл Александр Пиковский объяснил, что часть фильма снята в Нижнем Новгороде, в том числе потому, что город в 2021 году отмечает 800-летний юбилей. "Дело все в том, что в этом году у Нижнего Новгорода очень круглая дата, <...> помимо этого Нижний Новгород является новогодней столицей России в этом году. А "Елки" отличаются оригинальностью, интересным актерским составом, присутствием Евгения Кулика", - рассказал Пиковский.

Актриса Софья Присс рассказала журналистам, что играет девочку из Тюмени, ее зовут Юля, она очень мечтает попасть в Москву, чтобы увидеть большой мир, но родители не поддерживают ее идею. "Ей выпадает такой удивительный шанс познакомиться с московской звездой, вместе они преодолевают определенное количество трудностей и в результате мы узнаем, решит ли Юля отправиться в большое путешествие в Москву", - рассказала актриса.

О празднике

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Нижегородскую ярмарку, а также будут организованы площадки в каждом районе города. Для местных жителей и туристов покажут ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира.