В Эрмитаже обнаружили конфету начала XX века, спрятанную в рукаве платья сестры Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Реставраторы Эрмитажа обнаружили конфету начала XX века в рукаве платья, которое сестра Николая II надевала на бал 1903 года в Зимнем дворце. О находке рассказала в Instagram музея в среду художник-реставратор высшей категории Галина Федорова.

"Мы всегда просматриваем всякие вкладки, всякие подгибки, свободно висящие места, потому что там скапливается всякое разное <…> - пыль, перетертые волокна. <…>. И когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав - все замечательно, все сделала. <…> А второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? Не стала его расшивать. Аккуратно влезла в прорезь - не получается. Пришлось снять - видно было, что зашито не капитально, а как-то очень легко. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то розоватое, неправильной формы. И почему-то - наверное, древние инстинкты срабатывают - я это нечто лизнула. <…> Эта была конфета, помадка", - рассказала реставратор.

Наряд, который хранится в Галерее костюма Эрмитажа, принадлежал великой княгине Ксении Александровне, родной сестре императора Николая II. До наших дней сохранилась ее фотография в этом платье с бала 1903 года.

"При большом увеличении (на помадке - прим. ТАСС) есть тиснение из каких-то буковок. Какая-то, наверное, фирма кондитерская, - добавила Федорова. - На ткани осталась розоватая пыль, но я это счистила, конфету аккуратно завернула и отдала на хранение".

На видео поясняется, что помадка, по всей видимости, была надкушена великой княгиней во время бала, и поскольку не было возможности рядом ее оставить, она решила спрятать ее в рукав. Уточняется, что конфете не был присвоен инвентарный номер, но она хранится в непосредственной близости от платья. Специалисты разрешили поместить ее в отдельный пластиковый пакет и в металлическую коробочку.

В июле этого года Эрмитаж открыл широкой публике доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня". Гордостью музейного собрания считаются роскошные одежды участников знаменитого костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, которые решены в стилистике русского традиционного костюма времен царя Алексея Михайловича.