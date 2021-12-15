Объявили лауреатов премии "Театральный роман"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лауреатами премии в области литературы о театре "Театральный роман" объявлены авторы пяти книг, среди победителей - известный режиссер Дмитрий Крымов. Торжественная церемония награждения прошла в среду в Москве, сообщили ТАСС организаторы премии.

Премия "Театральный роман" учреждена в 2014 году. С каждым годом растет количество авторов - соискателей премии, а география проекта расширяется. Премия проводится в России уже восьмой раз. В экспертный совет входят театроведы и критики Марина Тимашева, Марина Токарева, Елена Дунаева, Ольга Егошина, Николай Песочинский, Дмитрий Родионов. Из более 150 рассмотренных советом изданий в лонг-лист премии было включено 39, в шорт-лист вошли 13 номинантов.

Так, лауреатами премии "Театральный роман - 2021" стали театральный художник Марина Азизян за книгу "Четвертая четверть", Александр Ласкин, написавший книгу: "Большой человек: Книга об Игоре Владимирове", Дмитрий Крымов с книгой "Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены", а также Юрий Васильев за книгу: Макарьев Леонид Федорович. "Театр. Творчество. Судьба" в двух томах. Том I "Искусство свободной педагогики", Том II "Не утихай, память...".

Кроме того, в число лауреатов вошли Надежда Мордвинова и Дмитрий Журов с книгой "Сверхзадача - помнить. История одной выставки".

Специальным дипломом за активную издательскую деятельность в области литературы о театре отмечено издательство "Вита-Нова".

Победителей определило жюри во главе с народным артистом РФ Константином Райкиным. Организаторами премии являются редакция журнала "Сцена" при поддержке фестиваля "Биеннале театрального искусства".