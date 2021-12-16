Во Всемирной организации интеллектуальной собственности прошел "Вечера русского языка"

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Песни в исполнении народного артиста Олега Погудина стали подарком, который Россия преподнесла ценителям музыкального искусства в дипломатической столице Европы Женеве в преддверии Нового года. Концерт певца, состоявшийся в среду вечером в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), был посвящен русскому языку, являющемуся одним из шести официальных языков ООН.

Гостями "Вечера русского языка" стали руководители дипломатических миссий, сотрудники международных организаций, жители Женевы, интересующиеся культурой России.

Выступая на открытии вечера, постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отметил, что "русский язык - неотъемлемая часть многогранной мировой культуры и цивилизации, а также язык великой русской литературы, традиционно пользующейся заслуженным признанием во всем мире". Это уникальный инструмент межнационального общения для почти 300 млн жителей нашей планеты, занимающий достойное место и на женевской международной площадке. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на "Вечере русского языка" "русское слово представлено в его музыкальном воплощении", поскольку "музыка - это универсальный язык человечества".

В интервью корреспонденту ТАСС Гатилов напомнил, что Дни русского языка стали в Женеве традицией. Постпредство РФ проводит такие мероприятия во Дворце Наций и на площадке ВОИС. "Россия активно участвует в деятельности ВОИС", - отметил собеседник агентства, добавив, что "свои контакты и работу на русском языке" осуществляют также другие страны СНГ. Русскоязычные заявители "являются активными пользователями международных систем регистрации товарных знаков и промышленных образцов". "Тот факт, что ВОИС предоставила свою площадку для сегодняшнего вечера свидетельствует о важности русского языка", - отметил дипломат, добавив: "Мы очень рады, что нам удалось организовать это мероприятие". Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, на "Вечер русского языка" пришло много гостей. "Это говорит об их добром отношении к России и русскому языку и о заинтересованности в том, чтобы еще больше узнать нашу культуру", - заключил Гатилов.

Олег Погудин исполнил романсы "Гори, гори, моя звезда", "Средь шумного бала", "Дорогой длинною", "Динь-динь-динь", песни "Смуглянка", "Темная ночь", а также "Песенку кавалергарда" и "Пожелание друзьям" на стихи Окуджавы и "Вино в бокале" Высоцкого. Кроме того, артист и его музыкальный коллектив исполнили песню "Padam, padam..." Эдит Пиаф.

Великая культура

В беседе с корреспондентом ТАСС Олег Погудин сказал: "Для меня большая радость и честь выступать здесь, представлять нашу прекрасную страну, наш великий язык, великую культуру". "Сейчас такие встречи очень редки из-за пандемии. Надеюсь, они будут продолжаться. Такой разговор является самым точным, добрым, откровенным и удачным, чтобы найти общий язык", - продолжил артист. По его словам, исполнение песен на русском языке в Женеве было для него своего рода вызовом, поскольку зал примерно на 80% состоял из зрителей, не говорящих на русском языке. "Отчасти подбор репертуара сегодня определялся именами и произведениями, известными далеко за пределами нашего Отечества: звучали Чайковский, Вертинский, Высоцкий, Окуджава", - пояснил Погудин. "В песнях, которые мы исполнили, очень хорошие тексты, и в них, действительно, можно выразить суть нашей культуры и языка, - отметил он. - Даже если слушатель не понимает язык, для артиста счастье работать в этом материале. Соответственно, это будет услышано, почувствовано, замечено и публикой в зале, что мы сегодня и наблюдали". "Не только песни с движением, но и лирические и меланхоличные зрители принимали с огромной радостью, уважением. Для меня это большое счастье", - заключил маэстро.

Президент Ассоциации иностранной прессы Швейцарии Жан Мюзи заявил ТАСС, что находится под впечатлением от музыкального вечера. "Это волшебное исполнение. Этот репертуар жив в России, но здесь, к сожалению, он в некоторой степени утерян", - сказал он, добавив: "Я очень тронут".