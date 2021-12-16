Назван самый популярный среди россиян роман в цифре

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роман "Тревожные люди" Фредрика Бакмана в электронном формате стал самым популярным среди россиян. Об этом в четверг сообщили ТАСС в группе компаний "ЛитРес".

"Группа компаний "ЛитРес" проанализировала интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2021 году пользовались наибольшей популярностью. Лидером рейтинга в сервисе "ЛитРес" среди электронных книг стал роман Фредрика Бакмана "Тревожные люди", а в аудиоформате пальма первенства - у нон-фикшн бестселлера "Подсознание может все!" Джона Кехо. Среди новинок 2021 года самой продаваемой книгой оказались мемуары Мэттью Макконахи "Зеленый свет" в аудиоформате. Самым популярным автором года стал Борис Акунин, а жанром - саморазвитие и личностный рост", - сообщили в компании, не приведя абсолютных цифр.

По данным сервиса, среди аудиокниг первое место досталось бестселлеру по саморазвитию "Подсознание может все!" Джона Кехо, на втором месте находится книга "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона, а третье место заняло произведение "Радикальное прощение" Колина Типпинга. Следом идут автобиография Мэттью Макконахи "Зеленый свет" и мотивационная книга по личностному росту "Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро.

"Что касается новинок 2021 года, то наибольшей популярностью у россиян пользовались мемуары актера и лауреата премии "Оскар" Мэттью Макконахи "Зеленый свет" в аудиоформате. Было продано более 22 тыс. экземпляров книги. Следом идут детектив "Отдаленные последствия" Александры Марининой и любовно-фантастический роман "Семь дней до Мегиддо" Сергея Лукьяненко. Четвертую строчку занимает роман Виктора Пелевина "Трансгуманизм Inc.", а на пятой позиции вновь расположился Сергей Лукьяненко и его фантастический роман "Предел", - добавили в компании.

Самым популярным автором, по данным "ЛитРес", в 2021 году стал Борис Акунин, он лидирует со значительным отрывом. На втором месте - Сергей Лукьяненко, а замыкает тройку Андрей Васильев.