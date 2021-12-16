В Москве пройдет премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской" пройдет 25 декабря. Мероприятие подготовлено Москонцертом совместно с компанией Zapomni и Музеем Москвы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

"Знаменитый Дом генерал-губернаторов, резиденция мэра Москвы Сергея Собянина, открывает свои двери для москвичей и гостей столицы. Теперь здесь будут проходить не только официальные мероприятия, но и значимые культурные события, подготовленные Москонцертом, компанией Zapomni и Музеем Москвы. Открывает их череду проект, рассказывающий в современной художественной форме историю дома на Тверской, 13, одного из самых известных и важных зданий Москвы. Для этого рассказа выбрана наиболее актуальная и яркая форма иммерсивно-музыкального представления", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что лауреаты главной театральной премии "Золотая маска" Юрий Квятковский и Петр Айду создадут при помощи артистов различных стилей, жанров и поколений в залах и комнатах мэрии атмосферу, которая там царила при прежних руководителях города, генерал-губернаторах, расскажут языком современного театра об истории здания, неразрывно связанной с историей Москвы и России.

"Премьерный показ состоится 25 декабря. В этот день будет два мероприятия: в 17:00 и в 20:00. Общая продолжительность спектакля составит 120 минут", - добавил собеседник агентства.

Режиссером представления стал Юрий Квятковский. Предполагается, что одно шоу одновременно смогут посетить 80 человек. Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

В шоу примут участие ансамбль Дмитрия Покровского, квартет им. Глинки, артисты Мастерской Дмитрия Брусникина, ансамбль солистов "Орфарион", артисты театра классического балета.