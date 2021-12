СМИ: Apple TV+ в 2022 году представит документальный фильм о музыке в бондиане

ТАСС? 16 декабря. Премьера документального фильма о музыке, использованной в фильмах киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ в октябре 2022 года. Об этом в среду сообщил портал Deadline.

По его данным, фильму будет присвоено название The Sound of 007. Выход киноленты будет приурочен к 60-летию с момента появления на экранах первого фильма о приключениях агента 007.

В создании фильма приняли участие американская киностудия MGM (Metro Goldwyn Mayer) и производившая серии фильмов о Джеймсе Бонде британская кинокопания EON Productions. Кроме того, в документальный фильм войдут фрагменты интервью с людьми, причастными к созданию франшизы, и архивный материал. Режиссером выступил Мэт Уайткросс, а продюсером - Джон Батсек.

Первая лента киносерии о секретном агенте Джеймсе Бонде - "Доктор Ноу" (Dr. No) - вышла в прокат в октябре 1962 года. Недавно на большой экран вышла 25-я лента киносаги о Бонде "Не время умирать" (No Time to Die). Помимо Дэниела Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.