В "Союзмультфильме" рассказали о новом "Ну, погоди!"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится в пятницу на мультимедийном сервисе Okko, а также 79 крупноформатных медиаэкранах в разных городах России. Накануне выхода сериала креативный директор "Союзмультфильма" Мария Савиных рассказала ТАСС о "бессонных ночах", которые авторы провели в поисках новых характеров и образов для любимых героев, и объяснила, почему студия считает важным делать перезапуски классических проектов. Сохранить ДНК проекта О планах по перезапуску "Ну, погоди!" студия объявила в 2020 году, пообещав зрителям не прямое продолжение классической версии, а актуальное прочтение истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. По словам Савиных, из всеми любимого советского мультфильма авторы взяли лишь одну составляющую - главных героев - и вокруг их взаимодействия начали придумывать совершенно новую историю. Более 50 лет назад, когда "Ну, погоди!" впервые вышел на экраны, Волк и Заяц олицетворяли яркие социальные типажи своего времени, которые уже ушли в прошлое, поэтому перед создателями стояла задача понять, кем они могут стать сегодня. "Этот сложный вопрос стоял перед нами с самого начала, не ответив на него, мы не смогли бы продвинуться дальше. В советское время любой зритель мог сказать, кто такие Заяц и Волк, сейчас же все поменялось, яркое разделение осталось только одно - богатые и бедные. Тема действительно острая, мы размышляли об этом, но поняли, что это совсем не то, что мы хотим показать детям. Нашим базисом стала простая мысль: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь". Именно этим постоянно занимается Волк - пытается навредить Зайцу, но сам оказывается в своих ловушках", - поделилась собеседница агентства.

Команде проекта также необходимо было учитывать ускорившийся темпоритм современной анимации, изменившееся восприятие образного ряда и объективные реалии современного мира. Савиных отметила интересный вывод, к которому пришли авторы: дети больше не воспринимают Волка как страшного зубастого зверя, который хочет съесть Зайца, они в принципе не понимают, зачем ему это может быть нужно. "Юные зрители уже видели множество мультфильмов, в которых звери спокойно сосуществуют, никто не хочет никого съесть, даже несмотря на какие-либо конфликты. Мы провели не одну бессонную ночь, ломая голову над тем, какая цель теперь будет у Волка, и пришли к тому, что теперь Волк и Заяц - будто бы братья, которые соревнуются между собой", - пояснила она. Главенствующим в новом мультфильме "Ну, погоди! Каникулы" становится спортивный интерес - Волк хочет во всем быть лучше Зайца, но в погоне за победами он выбирает нечестные методы и попадает в курьезные ситуации. Поиск визуальных образов Внешний вид персонажей авторы продумывали до мелочей: художники предложили более 30 вариантов одежды для Волка и 13 версий его прически, Заяц примерил восемь укладок, в том числе дреды и кудри, и несколько раз менял форму и цвет носа, прежде чем стал таким, каким его увидят зрители. В новом мультфильме разница в возрасте между двумя героями будет незначительной, их характеры тоже трансформировались. Так, в Зайце аудитория узнает молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется технологиями, увлекается спортом. Волк останется хулиганом, но станет мягче. "Заяц - неутомимый оптимист, ему все дается легко, он добрый, открытый, щедрый, с отличной самооценкой. А вот Волк - немного пессимист, он завидует Зайцу, поэтому все время пытается поставить его в неловкое положение. Образы наших героев построены на этой разнице характеров", - объяснила Савиных. Свои голоса Волку и Зайцу подарили шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Автором обновленной аранжировки к музыкальной теме заставки - композиции "Водные лыжи" Тамаша Деака - стал исполнитель Иван Дорн и авторы его музыкального издательства Masterskaya. Действие "Ну, погоди! Каникулы" развернется в локациях круглогодичного курорта, где каждый отдыхающий может найти себе дело по душе. Зрителей ожидают и новые персонажи - грациозная Косуля Уля, за внимание которой будут соревноваться главные герои, спортивный Барсук Тим, следящий за порядком и безопасностью на территории, и технический гений - Ежик Шу. Савиных добавила, что новому мультфильму удалось сохранить одну важную особенность, которая отличала классический сериал. "Зрители советского "Ну, погоди!" всегда больше сочувствовали Волку, и у нас получилось так, что Волк вызывает гораздо больше сопереживания. Думаю, это связано с тем, что Заяц очень правильный, почти идеальный персонаж, а Волка отличает некая человечность, уязвимость, которая есть в каждом из нас", - отметила собеседница агентства.