В Приморье поставят спектакль о проводнике Владимира Арсеньева Дерсу Узале

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой театр кукол в апреле представит постановку "Дерсу Узала" о проводнике писателя и исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель председателя регионального правительства - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

"В апреле состоится премьера постановки "Дерсу Узала" в Приморском краевом театре кукол. Сюжет спектакля основан на одноименной повести Владимира Арсеньева, 150-летие которого в Приморье будут праздновать в 2022 году", - сказала Бронникова.

Собеседница агентства добавила, что в городе Арсеньев, названном в честь писателя, с мая по октябрь пройдет цикл мероприятий, посвященных памятной дате. Там же состоится фестиваль "Арсеньевская осень".

В 2022 году в Приморье пройдет IV Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама" и XIX Международный джазовый фестиваль. В сентябре состоится Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", который с 2003 года проходил в Приморье, но не был проведен в 2021 году. Власти сообщали, что фестиваль нуждается в обновлении.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".