В Москве началось прощание с режиссером Сергеем Соловьевым

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Коллеги, близкие и поклонники прощаются с Сергеем Соловьевым - создателем фильма "Асса" - в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Согласно последней воле режиссера, гражданская панихида проводиться не будет, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Соловьев умер 13 декабря у себя дома в возрасте 77 лет. "Это невероятно талантливый человек, очень яркий, многие из тех, кто с ним общался, даже не видя фильмов, попадали под его обаяние, удивительную интуицию художника, который рассказывал о своем мире в фильмах. Он выстроил свой мир. Зрителя это подкупало тем, что это не всегда было похоже на то, что нас окружает, но это были настоящие чувства - яркие и искренние. Мне кажется, что зрителям, которые видели и любили его картины, часто хотелось, чтобы окружающая жизнь была в чем-то похожа на тот мир, который он создал в кино. Нам будет всем его не хватать", - сказал журналистам председатель российского Оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай.

Первыми проститься с Соловьевым также пришли актер Сергей Шакуров, который сыграл в его картине "Сто дней после детства", коллега по ВГИКу, режиссер Вадим Абдрашитов и другие.

Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище, где покоятся родители Соловьева и его сын Дмитрий.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы.

С 1985 года преподавал во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).