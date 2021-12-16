В Академии Игоря Крутого рассказали о номере представительницы РФ на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представительница России на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение" Таня Меженцева будет парить над сценой во время выступления в финале смотра 19 декабря. Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

"Специально для ее выступления организаторы шоу доставили на площадку три велосипеда и приспособление, с помощью которого Таня поднимается в воздух на высоту в три метра от сцены", - сообщили в пресс-службе, отметив, что организаторы шоу потребовали у родителей юной артистки предоставить официальный документ о том, что она занимается в сертифицированной цирковой студии воздушной гимнастики, прошла инструктаж и умеет выполнять подобные трюки.

Режиссером конкурсного номера Mon Ami выступил Алексей Голубев, который также работал над клипом на эту песню. В видео Таня поднималась на кольце на ту же высоту, напомнили в Академии Игоря Крутого.

"В самом начале своего номера Таня появляется на велосипедах с двумя танцовщицами, позже к ним присоединяются еще два танцора. Идея номера, как и смысл песни Тани Mon Ami, заключается в том, что нужно с радостью проживать каждый день своей жизни, быть всегда в движении и дарить окружающим улыбки", - пояснили в команде российской участницы.

Российская делегация прибыла в Париж за неделю до финала конкурса. Четырнадцатого декабря Таня отметила свое 12-летие, загадав победу на "Детском Евровидении".

"Это был первый в моей жизни день рождения, который я отмечала за границей, - привели слова певицы в пресс-службе. - Жалко, что из-за ковидных ограничений и подготовки к конкурсу мы не смогли организовать большой праздник. Но со мной в этот день были папа и мама. Утром меня поздравила моя дружная команда: ребята подарили подарки и вкусный торт. Я задула свечи и загадала желание - занять первое место на "Детском Евровидении". Надеюсь, оно сбудется".

О конкурсе

Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже на сцене концертного зала La Seine Musicale. Российская участница выйдет на сцену под номером семь.

Проголосовать за понравившуюся песню конкурса можно будет на официальном сайте junioreurovision.tv. Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00 мск и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 мск. Второй этап голосования состоится после выступления последнего участника и продлится 15 минут. По правилам "Детского Евровидения" Россия может голосовать за своего участника. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.