Мастера прикладного искусства представят работы на триеннале на Урале в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. III Уральская триеннале декоративного искусства с работами художников из России и зарубежья пройдет в Екатеринбурге с 20 июля по 18 сентября 2022 года. На ее площадке будут организованы конкурс художников, выставка их произведений, а также круглые столы и встречи с ведущими мастерами декоративного искусства, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ).

"Сроки проведения триеннале - с 20 июля по 18 сентября 2022 года. Для участия в триеннале приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства России и зарубежья, достигшие 18 лет: профессиональные художники, молодые художники (до 35 лет) и студенты", - сказали в пресс-службе.

На конкурсе художники смогут продемонстрировать свое мастерство в семи профессиональных номинациях, среди которых работа с керамикой, металлом, стеклом, роспись по ткани и другие. Как отмечают в вузе, для участия в триеннале принимаются работы, выполненные за последние три года - с 2019 по 2022 годы.

Предыдущая II Уральская триеннале декоративного искусства проходила в 2019 году, на ней были представлены около 1 тыс. произведений почти 400 художников из России и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам II триеннале были награждены более 270 человек, при этом звание лауреата можно было получить в нескольких категориях в соответствии с возрастом и опытом: "Профи", "Молодые художники" и "Студенты". Также были вручены специальные дипломы "За вклад в развитие декоративно-прикладного искусства".

Уральская триеннале - это международный выставочный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2016 году при поддержке Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) и министерства культуры Свердловской области и Свердловского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".