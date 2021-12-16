Мультимедийный проект об истории династии Рюриковичей представят 18 декабря в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проект "Россия - Моя история" откроет 18 декабря первую выездную выставку за пределами павильона на ВДНХ. Мультимедийная выставка "Рюриковичи" и "Романовы" позволит зрителям не только вспомнить важные в истории даты, но и узнать о малоизвестных фактах эпохи династии Рюриковичей и познакомиться с достижениями времен правления Романовых, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе парка "Россия - Моя история".

"Отличительными чертами мультимедийного проекта являются многочисленные интерактивные решения: от исторических игр, сенсорных экранов, многочисленных проекторов, до трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Так, новейшие технологии позволяют вовлечь посетителей в активное взаимодействие с историческим материалом, ранее доступным только ученым и знатокам секретных архивов. В экспозиции представят сотни гигабайт новой для зрителя информации о династии Рюриковичей с 18 декабря в ТРК Vegas Кунцево", - отметили в пресс-службе.

Выставка организована Фондом новых форм развития образования при участии Методического центра "Россия - Моя история", а также Фонда Гуманитарных проектов.

"В повседневной жизни люди не бывают вовлечены в историю нашей страны по тем или иным причинам. В связи с этим мы решили дать возможность зрителю прикоснуться к уникальным историческим событиям времен Рюриковичей и Романовых абсолютно бесплатно, расширив площадку присутствия контента. Уверена, что новый современный мультимедийный формат выставки сможет привлечь внимание зрителей и не оставить их равнодушными, что в свою очередь позволит нам, получив обратную связь, реализовать еще несколько экспозиций по истории XX века", - рассказала и. о. генерального директора Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева.

"Россия - Моя история" - единственный в своем роде цифровой проект, вошедший в тройку рейтинга самых известных музеев страны, также является неоднократным номинантом туристических, профессиональных и креативных премий и конкурсов, что демонстрирует большой интерес россиян к собственной истории и важность понимания своего культурного кода. Выставка продлится до 18 января 2022 года.