Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кинотеатрах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Запись спектакля Большого театра России "Щелкунчик" покажут в российских кинотеатрах с 19 по 31 декабря. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе проекта TheatreHD.

"Попасть на "Щелкунчика" в Большой - мечта многих. С появлением проекта "Большой балет в кино" она стала реальностью. Теперь увидеть, как рождается волшебство, смогут зрители более чем 60 городов России", - рассказали организаторы показов.

Балетмейстер Юрий Григорович поставил спектакль "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана в Большом театре в 1966 году в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе. "Этот спектакль - обязательная часть новогодних праздников. Как только звучат первые такты музыки, падают на сцену первые снежинки, зрителей окутывает предвкушение праздника, когда все невозможное на один миг становится возможным", - отметили в TheatreHD.

Главные партии в балете исполняют Маргарита Шрайнер, Семен Чудин и Денис Савин.