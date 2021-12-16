СМИ: премьера фильма о пожаре в Соборе Парижской Богоматери намечена на март 2022 года

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера картины о пожаре в Соборе Парижской Богоматери от создателя фильма о Сталинградской битве "Враг у ворот" Жан-Жака Анно запланирована на март будущего года. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

Бюджет ленты "Нотр-Дам горит" (Notre-Dame Br le) составил €30 млн. Как отмечается в сообщении, около 5% экранного времени составляют документальные кадры. Съемки в основном проходили в реальных сооружениях, в частности в Буржском соборе.

Анно отметил, что "старался сделать картину наиболее реалистичной", поэтому огонь в кадре настоящий, а не наложенный при помощи компьютерной графики. Он также подчеркнул, что создатели фильма старались максимально следовать хронологии разрушительного пожара.

Жан-Жак Анно родился 1 октября 1943 года в Эсоне, Франция. Он изучал литературу в Сорбонне, а в 1964 году окончил знаменитую парижскую киношколу IDHEC, после чего отправился на военную службу.

Режиссерский дебют Анно в полном метре состоялся в 1976 году с фильмом "Черные и белые в цвете" (La victoire en chantant). Картина поначалу не снискала большого признания во Франции, но спустя год стала лауреатом премии "Оскар" как лучший иностранный фильм. Вторая режиссерская работа "Удар головой" (Coup de t te) принесла ему славу и на родине после того, как занятый в ней актер Жан Буиз получил приз национальной французской кинопремии "Сезар".

Пожар в соборе

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Жители Франции и других стран, а также различные организации направили на восстановление собора пожертвования в размере €842,8 млн. Архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дам. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.

Через два года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.