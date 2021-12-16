"Ленфильм" открыл выставку "Одинокий голос человека" к 70-летию Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Одинокий голос человека", приуроченный к 70-летию классика ленинградской школы кино, кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова, открылся в четверг в культурно-выставочном центре "Ленфильм", передает корреспондент ТАСС.

"Я, конечно, взволнован, потому что это не только часть моей жизни, но и часть жизни многих моих ленфильмовских коллег. Больше 40 лет мы вместе здесь работали, в этих стенах. Конечно, эта экспозиция уместна именно здесь, на "Ленфильме". Замечательные люди, многие из которых ушли уже из жизни. Но мы еще есть, мы еще работаем", - сказал Сокуров журналистам после осмотра экспозиции.

Режиссер также выразил благодарность создателям выставки. "Это очень волнует, конечно, когда к тебе относятся с таким вниманием и когда столько трудов затрачено для того, чтобы это собрать и сделать", - признался он.

Пространственная биография

Кураторы выставки попытались создать своего рода пространственную биографию режиссера. "Из фойе, в котором фрагментарно показана хроника всей жизни Александра Сокурова и подробно рассказана история создания его первого игрового фильма, по лестнице с афишами мы попадаем на второй этаж, где располагаются "Коридор создания образа персонажа" (это рассказ о работе Сокурова с костюмом и актером в кино), зал "Метод", в котором Сокуров представлен как режиссер-новатор, и зал "В центре океана" - наша фантазия о режиссерском кабинете мастера. Оттуда зрители смогут попасть либо в небольшой кинотеатр на сеанс "Ленинградской ретроспективы", одной из самых масштабных киноработ Сокурова, связанных с кинохроникой, либо в комнату "Человек и власть" с инсталляцией "Тетралогия". Там же можно погрузиться в чтение рабочего архива Александра Сокурова", - рассказали на "Ленфильме".

Создателями проекта выступили кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, художница Полина Заславская, арт-директор журнала "Сеанс" Арина Журавлева и руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" Константин Шавловский.

Как отметил генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков, выставочный проект "Одинокий голос человека", поддержанный Министерством культуры РФ, открывает серию выставок о режиссерах - классиках "ленинградской школы". "В 2022 году на "Ленфильме" запланированы выставки, посвященные Динаре Асановой, Григорию Козинцеву и Илье Авербаху. Наряду с возобновлением кинопроизводства, деятельность по сохранению и актуализации кинонаследия "Ленфильма" является для нас приоритетной", - привели его слова в пресс-службе студии.

В честь открытия выставки зрителям также представили восстановленную версию фильма Сокурова "Молох", мировая премьера которой прошла на Международном кинофестивале в Турине 1 декабря.