Первое издание "Руслана и Людмилы" Пушкина продано в Петербурге за 3,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Издание поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" 1820 года продано на торгах в Петербурге за 3,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"Первое издание первой книги А. С. Пушкина "Руслан и Людмила". Поэма в шести песнях. 1820 год, продано за 3,3 млн рублей", - отметил представитель пресс-службы.

Оценка лота составляла 3,2-3,5 млн рублей. На момент выхода указанной книги в августе 1820 года Пушкину был всего 21 год. Издание должно было сопровождаться роскошным гравированным фронтисписом, изображающим четыре сцены из поэмы. Однако гравюра к выходу книги опоздала. На позднейшем антикварном рынке экземпляры "Руслана и Людмилы", крайне редкие и высокоценимые вообще, особенно редки с приложением гравюры, на предстоящих торгах к продаже предлагается комплектный экземпляр с гравированным фронтисписом, отмечали ранее эксперты РАД.

На аукционе также были представлены еще два прижизненных издания Пушкина - первое полное издание "Евгения Онегина" (1833 год, оценка 1-1,2 млн рублей) и одна из самых редких прижизненных книг поэта из уничтоженного тиража "Повести, изданные Александром Пушкиным" (1834 год, оценка 1,2-1,5 млн рублей). Как рассказала ТАСС ведущий эксперт по продаже предметов искусства РАД Светлана Честных, все они были проданы с небольшим превышением минимального эстимейта.

Всего на торги, которые прошли в четверг, были выставлены 226 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства. Примерно половина из них продана, уточнила Честных.