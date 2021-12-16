Столовую Павла I в Михайловском замке отреставрируют за 300 млн рублей к декабрю 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Интерьеры столовой императора Павла I в Михайловском замке, а также переднюю и прилегающие к ним помещения отреставрируют до 15 декабря 2023 года за 300,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. На данный момент эти залы замка закрыты, с момента ее создания императорская столовая была недоступна для публичного посещения.

"Выполнение работ по реставрации и приспособлению с ремонтом инженерных сетей интерьеров столовой Павла I и передней с прилегающими помещениями, расположенными на 2-м этаже в северо-восточной части Михайловского (Инженерного) замка. Участник, с которым планируется заключить контракт, - АО "Ренессанс-Реставрация". Предложение участника - 300,48 млн рублей. <…> Окончание работ - не позднее 15.12.2023", - говорится в итоговой документации аукциона.

Столовая Павла I входила в состав личных комнат императора, ее стены были обиты голубыми тканями, потолок был украшен кессонами с лепными розетками, а верхнюю часть стен декорировали лепные барельефы и десюдепорты. В результате авианалета в апреле 1942 года внутреннее убранство зала было практически полностью потеряно, работ по восстановлению интерьеров не проводилось. Прилегающие помещения после Второй мировой войны несколько раз капитально переустраивались для нужд различных учреждений, в результате чего менялась оригинальная планировка части замка.

Подрядчику предстоит восстановить уничтоженное внутреннее убранство столовой и соседних залов, воссоздать по чертежам лепнину и другие элементы декора, реконструировать дубовый паркет с рисунком, а также демонтировать поздние наслоения советского времени, искажающие исторический облик интерьеров. Отдельное внимание специалисты будут должны уделить монтажу современных систем электро- и теплоснабжения, видеонаблюдения и других элементов, необходимых для обеспечения нормального функционирования помещений как музейных залов.

В ноябре генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев отмечал, что в общей сложности в Михайловском замке выполнено порядка 80% работ по реставрации.

Замок Павла I

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.

Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1991 году, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию, но парадные залы еще долгое время оставались заняты Центральной военно-морской библиотекой. В апреле 2018 года ее фонды были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею начать новый этап реставрации.