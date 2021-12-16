"Союзмультфильм" и "Сбер" планируют построить для студии новое здание

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" планирует построить новое здание для киностудии в сотрудничестве со "Сбером" в течение ближайших трех лет. Об этом рассказала в четверг председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Я надеюсь очень, что в перспективе три года у нас появится новое здание благодаря нашему совместному проекту, совместной компании со "Сбером". Что просто "Сбер" построит нам новое здание "Союзмультфильма". Мы сейчас занимаемся его проектированием", - сказала она в интервью YouTube-каналу "Антонимы".

Глава киностудии подчеркнула, что "Сбер" является их ключевым партнером, он уже вложил в "Союзмультфильм 1,1 млрд рублей в этом году. "Мы вышли в ноль в этом году. На самом деле это ровно те затраты с проектами новыми, в которые мы вкладывались, с развитием, в которое мы вкладывались", - объяснила она.

Слащева отметила, что студия уже подписала со "Сбером" стратегию долгосрочного сотрудничества. "Была согласована с некоторыми дополнениями и комментариями стратегия "Союзмультфильма" до 2027 года, которая предполагает еще порядка 5 млрд вложений "Сбера" в развитие "Союзмультфильма", - сказала глава киностудии.