Мишустин встретится с правительственным советом по развитию отечественной кинематографии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу встретится с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова как председатель совета, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова.

Как сообщил ранее советник президента по культуре Владимир Толстой, на правительственном совете по развитию отечественной кинематографии планируется обсудить предложения по укреплению финансовой базы киноотрасли. Он подчеркнул, что на данный момент финансирования кинематографа недостаточно, поскольку на средства, которые были определены для Фонда кино и Минкультуры 10 лет назад, сегодня можно снять в три раза меньше фильмов.

Советник президента уточнил, что на совете также планируется обсудить концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года. Ранее о работе над ней сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Документ предполагает конкретные меры поддержки кинематографии, в том числе одним из приоритетных направлений обозначено развитие региональной кинематографии. В отдельный блок выделена поддержка развития анимации.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии.