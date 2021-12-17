Сериал "Станция одиннадцать" с Маккензи Дэвис о мире после эпидемии выходит в России

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова/. Премьера постапокалиптического проекта HBO Max "Станция одиннадцать" о последствиях гибельной эпидемии состоится на российском онлайн-сервисе more.tv в пятницу. Исполнители ролей Маккензи Дэвис и Химеш Патель рассказали ТАСС о том, что позволяет сериалу оставаться оптимистичным, несмотря на тематику, и почему первый эпизод рождает ощущение "нереальности происходящего".

Действие проекта разворачивается в недалеком будущем: по сюжету человечество не справилось с эпидемией вируса, который пугающе быстро распространился по всей планете. "Проекты такого рода часто создаются в жанре антиутопии, но "Станция одиннадцать" - ни антиутопия в чистом виде, ни утопия, это своего рода дискуссия на тему выживания человечества, которая лежит за пределами предложений в духе: "Давайте построим космический корабль и улетим на Марс". Она предлагает посмотреть на то, что может произойти, если все настройки слетят, и окружающий мир придется создавать вновь, поразмыслить о том, готовы ли мы к такому и на чем будет строиться новый мир. Наш проект гораздо более оптимистичный, чем может показаться на первый взгляд", - рассказала Маккензи Дэвис.

Сериал "Станция одиннадцать" основан на одноименном романе канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел, который вышел в 2014 году. Впервые актриса узнала о книге от режиссера Хиро Мурая и исполнительного продюсера Патрика Соммервиля, когда они вместе обсуждали будущий проект. "Особенно из их рассказа мне понравилось то, что мир постапокалипсиса в этой истории не похож на грязную пыльную пустыню, в которой герои борются за выживание. Наоборот, акцент делается на том, как восстанавливается природа после вмешательства человека, и эта метафора показалась мне очень красивой", - поделилась собеседница агентства.

Согласно сюжету, труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке. Героям предстоит столкнуться с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер. Дэвис сыграла в картине девушку по имени Кирстен, которую эпидемия лишила родителей. В самом начале страшных событий, когда она была маленькой девочкой, ее приютил молодой человек Дживан в исполнении Химеша Пателя.

Нереальность происходящего

Съемки первого эпизода проекта проходили в январе 2020 года, незадолго до того, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. Открывающая серия также погружает зрителя в события, напоминающие то, что происходило в реальном мире: кашляющие люди, переполненные больницы, жители мегаполисов, скупающие продукты в супермаркетах.

"У меня было полное ощущение нереальности происходящего, потому что мы сняли сериал про то, что внезапно начало происходить по всему миру. Мне было странно смотреть первый эпизод, мы не были готовы к тому, что случится", - отметил Патель. При этом пандемия почти не отразилась на графике работы, поскольку основной блок снимался позже, добавил актер.

Важной смысловой составляющей проекта становится необходимость сохранения искусства. Странствующие артисты, стараясь сохранить культуру, предлагают немногочисленным выжившим свое прочтение пьес Шекспира. Герои и сами находят спасение и утешение в актерской игре. По мнению Дэвис, новый мир в "Станции одиннадцать" рождается из творчества и единства людей.

"Мне кажется, что искусство вообще укрывает людей сочувствием и человечностью, как большим одеялом, оно пытается объяснить им нечто важное про других людей, пробирается в сознание и позволяет мгновенно уловить нечто, что не объяснить словами", - рассказала актриса.

Проект состоит из 10 эпизодов, роли в нем также исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Дэвид Уилмот, Даниэль Дедуайлер и другие артисты.