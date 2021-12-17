В литературном музее откроется пространство Андрея Платонова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории российской литературы имени В.И.Даля (ГМИРЛИ) открывает в пятницу в центральном здании экспозицию писателя Андрея Платонова, где создадут обстановку его квартиры и мир текстов писателя. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"17 декабря в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля на Зубовском бульваре открывается вторая экспозиция отдела "Музей истории литературы ХХ века", представляющего уникальные музейные реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб. Экспозиция посвящена самобытному мастеру русской прозы, драматургу, сценаристу, журналисту, инженеру, изобретателю Андрею Платонову", - говорится в сообщении.

Как пояснили в музее, пространство Платонова состоит из двух частей. Первая соответствует "квартирной" идее всего Музея истории литературы ХХ века и представляет мир семьи писателя.

"О московской квартире писателя во флигеле дома Герцена на Тверском бульваре напоминают кожаный диван и стол-бюро, на котором среди рукописей и документов притаился чертик-талисман. Портреты родных и моменты семейной хроники помещены в "домашний" фотоальбом, прижизненные издания и интересовавшие писателя книги расположились на условных полках, будто плывущих по реке времени. Образ текущей воды, потока, движения - один из ключевых в художественном решении экспозиции", - рассказали в пресс-службе. В этой комнате находятся также живописный портрет Андрея Платонова работы Михаила Ромадина и иллюстрации к произведениям писателя.

Вторая комната это мастерская, где посетитель оказывается внутри платоновских текстов. Они возникают на экране, акцентируя разные смысловые аспекты творчества Платонова. "Мир будущего, фантастический "эфирный тракт" - по названию повести мастера - стал лейтмотивом образного решения этой части экспозиции. Тема техники, электричества, изобретательства, поездок по стране, показанная как самостоятельный сюжет биографии писателя, оттеняет напряженность литературного бытия Платонова в тридцатые годы", - пояснили в музее. Современное прочтение образов платоновской прозы представляют инсталляция и портреты работы Николая Наседкина, а также иллюстрации Льва Саксонова.

Андрей Платонов (1899-1951) - писатель, инженер и изобретатель. Автор романов "Чевенгур", "Счастливая Москва", повестей и рассказов, среди которых "Сокровенный человек", "Епифанские шлюзы", "Котлован".