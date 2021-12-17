Мишустин: доля отечественных картин в кинопрокате выросла с 14% до 30% за минувшие 10 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля отечественных фильмов в кинопрокате РФ выросла с 14% до 30% за минувшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с правительственным советом по развитию отечественной кинематографии.

Глава кабмина назвал непростой задачу повышения конкурентоспособности отечественного кино, в то же время отметив, что "у российского кино сегодня достаточно сильне позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства".

"Доля отечественных картин в прокате выросла с 14% до 30%, это сделано за 10 лет, как говорят в киноиндустрии, за три съемочных цикла, он в среднем около трех лет", - сказал Мишустин.