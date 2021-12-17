"Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" создадут более 10 фильмов в рамках партнерства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компании "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" заключили стратегическое пятилетнее соглашение о совместном производстве полнометражных фильмов. Планируется снять более 10 картин, сообщает в пятницу пресс-служба "Марс Медиа".

"Я очень рад, что мы с "Амедиа Продакшн" выходим на новый уровень стратегического партнерства. Наш альянс позволит реализировать самые масштабные и амбициозные проекты, которые смогут заинтересовать широкую аудиторию как у нас в стране, так и за рубежом", - процитировали в пресс-службе главу компании Рубена Дишдишяна.

Ранее компании вместе продюсировали картины "Т-34" Алексея Сидорова и "Пальма" Александра Домогарова-младшего. В настоящее время они работают над фильмами "Воланд" и "Мира", которые выйдут в прокат в 2022-2023 годах. Кроме того, планируются съемки экранизаций поэмы "Руслан и Людмила" и повести братьев Стругацких "Отель у погибшего альпиниста", а также продолжения семейной драмы "Пальма-2".

"В разработке находятся более 10 проектов, которые "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" планируют реализовать в течение ближайших 5 лет", - отметили в пресс-службе.