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Число зрителей российского кино в 2021 году достигло почти 40 млн

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что российские фильмы участвовали в программах всех значимых кинофестивалей мира: 23 картины представлены, 12 наград получено

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество зрителей, которые посмотрели российские фильмы в кинотеатрах в 2021 году, достигло почти 40 млн. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

"Количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 млн. Наши фильмы участвовали в программах всех значимых кинофестивалей мира: 23 картины представлены, 12 наград получено. Это беспрецедентный международный успех", - сказала Любимова.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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