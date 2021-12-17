Минкультуры профинансировало более 350 российских фильмов в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ в 2021 году поддержало создание свыше 350 российских фильмов. Об этом сказала министр культуры Ольга Любимова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

"Российское кино регулярно попадает в лидеры просмотров на глобальных международных онлайн-платформах, а это десятки миллионов зрителей отечественного кино по всему миру. Нам очень важно сохранить и развить все позитивные тенденции. Эти успехи стали возможны благодаря системной государственной поддержке кинематографии и, конечно же, нашей совместной работе с киноиндустрией. <…> Всего в этом году Министерство культуры поддержало 358 фильмов", - сказала Любимова.

Она отметила, что в стране существует устоявшаяся система поддержки производства фильмов по линии Министерства культуры и Фонда кино. "Хочу особо подчеркнуть, задача министерства - развивать киноискусство, Фонд кино же сосредоточен на поддержке крупнобюджетных зрительских проектов. В этой связи в сфере интереса ведомства дебютные фильмы, авторский кинематограф, социально-значимые фильмы, детское кино, документальное и научно-популярное кино, авторская анимация", - пояснила она.