Купить билеты на российское кино по "Пушкинской карте" можно будет с февраля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Купить билеты на киносеансы с демонстрацией фильмов российского производства по "Пушкинской карте" можно будет с февраля 2022 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с правительственным советом по развитию отечественной кинематографии. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал идею расширения этой программы, чтобы пользователи могли покупать билеты на российское кино.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Мы выступили с инициативой, и президент ее поддержал, о расширении программы "Пушкинская карта". Уже с февраля 2022 года, техническая готовность за два месяца будет обеспечена полностью, ребята получат возможность оплачивать [билеты на фильмы российского производства] частью средств из "Пушкинской карты", это до 2 тыс. рублей", - сказал Мишустин.

По его словам, это адресная помощь не только молодым людям страны, но и всей российской киноиндустрии. "Если посмотреть, у нас молодых людей в возрасте с 14 до 22 лет примерно 13 млн человек. Соответственно, это уже сегодня 26 млрд рублей, за которые можно побороться качественными фильмами", - добавил Мишустин.

Проблемы из-за пандемии

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса киноиндустрия серьезно пострадала, было заморожено немало проектов, не работали многие кинотеатры, были установлены ограничения по количеству зрителей в залах.

"В ряде регионов из-за распространения коронавируса ситуация (для киноиндустрии) и сегодня остается непростой. Понимая это, мы в прошлом году поддержали производство фильмов и кинопоказ, такой возможностью воспользовались почти 700 организаций индустрии, а кинотеатры могли получить преференции как включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей", - сказал премьер.

Мишустин перечислил ряд уже принятых мер для создания более эффективной и адресной поддержки кинематографа. Также он рассказал о законопроекте, предполагающем финансовую поддержку дебютных и неигровых фильмов, картин с авторской анимацией.

Резюмируя, Мишустин попросил представителей киноиндустрии занять ответственную позицию, призвал "быть в том числе готовыми к отстаиванию культурного суверенитета, ценностей, традиций РФ, бережно и аккуратно относиться к истории России, ее наследию".