Билеты в кино по "Пушкинской карте" можно будет купить с 1 февраля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Старт продаж билетов в кино на отечественные фильмы по программе "Пушкинской карты" начнется с 1 февраля 2022 года. На билеты в кино молодые люди смогут потратить до 2 тыс. рублей из общей суммы карты в 5 тыс., что позволит купить до семи билетов в кино за год, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"С учетом необходимости модернизации технических систем программы старт продаж билетов в кино по "Пушкинской карте" будет осуществлен с 1 февраля 2022 года", - сказала она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

Голикова пояснила, что продажа билетов в кино не ударит по музеям, театрам, концертным залам. "Для этого мы дали держателям карты возможность выбора: либо потратить все 5 тыс. рублей на театры, музеи и так далее, либо до 2 тыс. рублей из этой суммы на билеты в кино. По нашим оценкам при таком подходе молодой человек может купить около семи билетов в кино в год", - отметила вице-премьер.

Это позволит увеличить интерес молодежи к отечественному кино, добавила она.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.