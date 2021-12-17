Любимова: государственные студии должны стать кинематографическими центрами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственные киностудии, в числе которых "Мосфильм", "Ленфильм", "Союзмультфильм" и другие, должны стать многофункциональными кинематографическими центрами. Об этом сообщила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

"Перед новым руководством поставлена задача финансового оздоровления и комплексного перезапуска студий, включая разработку долгосрочных стратегий развития с приоритетом на возрождение и развитие кинопроизводства. По каждой студии утверждена отдельная программа развития. Киностудии должны стать многофункциональными кинематографическими центрами", - сказала Любимова.

Она отметила, что акценты будут сделаны на развитии производственной, просветительской и образовательной базы, фондохранилищ, музейно-выставочных центров, кинотеатров и других сферах деятельности.

По словам Любимовой, полученный в последние годы опыт деятельности киностудий лег в основу документа, в котором прописаны единые принципы и подходы к их развитию. Она предложила рассмотреть и одобрить основные подходы. "Критически важным пунктом является сохранение и развитие государственных киностудий в основных центрах российского кинопроизводства - Москве и Санкт-Петербурге. Это обусловлено наличием спроса со стороны киноиндустрии на аренду павильонов, реквизита и услуг в кинопроизводстве, а со стороны общества - на образовательные и культурно-просветительские программы. Речь о "Мосфильме", Киностудии имени Горького, "Союзмультфильме" в Москве, а в Санкт-Петербурге - "Ленфильме" и Санкт-Петербургской студии документальных фильмов", - отметила министр.

Любимова добавила, что важно помнить о развитии кинематографа в регионах, в частности, сохранить Свердловскую киностудию в Екатеринбурге.