Бондарчук: все поручения президента по поддержке "Ленфильма" выполнены

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Все поручения президента России Владимира Путина, касающиеся предотвращения банкротства "Ленфильма" и дальнейшей нормализации его экономического состояния, выполнены. Об этом на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу сказал председатель совета директоров петербургской киностудии Федор Бондарчук.

"На протяжении нескольких лет тема киностудии "Ленфильм" оставалась проблемой в отрасли, но благодаря поручениям президента я могу говорить об этом в прошедшем времени. К слову сказать, все поручения президента выполнены. Напомню о трех главных поручениях. Первое - финансовое оздоровление киностудии, возврат кредитов банка ВТБ, продажа непрофильного актива на улице Тамбасова, - все это сделано, и несколько дней тому назад первые деньги поступили на счет банка ВТБ. Второе - возврат "золотой коллекции" на "Ленфильм", - сказал Бондарчук.

Третьим пунктом глава совета директоров киностудии назвал утверждение стратегии развития "Ленфильм" на ближайшие годы. "Мы сконцентрировались на дебютах, была организована площадка "Ленфильм-дебют" (бесплатная сценарно-режиссерская лаборатория - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Сейчас на "Ленфильме" снимается четыре картины. В следующем году, я обещаю, студия будет безубыточной", - также сказал Бондарчук.

Ранее о том, что киностудия планирует выйти на безубыточность в следующем году, ТАСС сообщал гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков. При этом он отмечал, что в 2021 году компания ожидает планового убытка.

О ситуации на киностудии

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточняла, что основной долг перед банком составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии назывались задолженность по налогам, перед Госфильмофондом, по коммунальным платежам.

Отмечалось также, что Министерство культуры РФ, Министерство финансов РФ, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. В октябре 2020 года сообщалось, что киностудия получила от министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту банка ВТБ.